ESPN - L'IFAB conferma le 5 sostituzioni anche per la prossima stagione

Stando a quanto riportato da espn.com l'IFAB ha confermato la possibilità di effettuare 5 sostituzioni per match anche per la prossima stagione. Secondo la nota emittente sportiva americana "l'International Football Association Board", che a maggio aveva approvato questa novità per quanto riguarda il numero di cambi concessi a partita, ha esteso il provvedimento fino ad agosto 2021. La decisione è stata presa in seguito ad uno studio effettuato sul calcio post lockdown che ha evidenziato come sia necessario riporre particolare attenzione sulla salute dei calciatori.

Se però per questo finale di stagione la decisione è stata approvata da tutti i maggiori campionati europei, l'applicazione della stessa per il prossimo anno sarà a discrezione delle singole federazioni.