Espulsione e rigore, la moviola di Cesari: "Voto 4 a Çakir e al Var"

Dagli studi di Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Atletico Madrid: “Voto 4 a Çakir e 4 al Var. Lemar ha la mano sinistra aperta per accompagnare meglio il pallone. Il giocatore lo vuole toccare con la mano per indirizzarlo in una posizione migliore, poi il pallone va sulla mano di Kalulu. Il primo fallo è di Lemar: c’è un errore del direttore di gara, che non vede bene la situazione, e poi l’errore clamoroso del collega al Var. L’espulsione? Ho molto dubbi sul secondo fallo di Kessie. L’intervento è sicuramente sbagliato, ma nella tempistica, non c’è un’imprudenza, non c’è una vigoria sproporzionata. La difformità di giudizio non mi sta bene. Quando Leao prende la traversa, è Çakir a fischiare il fuorigioco - che non c’era - non l’assistente”.