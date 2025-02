Espulsione Tomori, Marelli: "Se si dovesse guardare la seconda ammonizione, bisognerebbe guardarle tutte"

Luca Marelli ha espresso il suo punto di vista sul caso dell'espulsione di Tomori contro l'Empoli, specialmente per quanto riguarda il protocollo e se questo in futuro potrà cambiare. Questa la sua opinione: "Si sta già discutendo, ci sono panel aperti all’IFAB proprio sulla seconda ammonizione che porta al rosso, se introdurla come episodio che possa essere rivisto al Var. Ma c’è un problema, spiegato dal protocollo: nella finale di Euro 2016 ci furono 12 ammonizioni e 16 situazioni di cartellino giallo. Se si dovesse guardare la seconda ammonizione, bisognerebbe guardare tutte le ammonizioni con delle interruzioni che diventerebbero di più. Pensiamo a una seconda ammonizione corretta, ma se è sbagliata la prima?"

Questa la spiegazione dell'episodio: "L’azione parte su un lancio in profondità verso Colombo, il fallo di Tomori è evidente e l’arbitro poteva scegliere tra imprudenza o azione potenzialmente pericolosa. Il dubbio nasce sulla posizione di partenza di Colombo: posizione molto al limite, non abbiamo nessuna certezza ma la sensazione è che Colombo sia un fuorigioco di mezza figura. Non c’è la ricostruzione del fuorigioco semiautomatico perché non è un episodio da Var dato che è una seconda ammonizione di Tomori: paradossalmente se Tomori fosse stato espulso per chiara occasione da rete, il Var sarebbe potuto intervenire. Questa è una seconda ammonizione, il Var è tagliato fuori"