Samu Castillejo è stato espulso, per proteste, nel corso di Genoa-Milan di ieri. Lo spagnolo, dunque, non sarà a disposizione di Giampaolo per la partita casalinga di domenica 20 ottobre, alle 20.45, contro il Lecce. Quella dell'attaccante spagnolo è già la seconda espulsione che il Milan rimedia dalla panchina, dopo quella di Pepe Reina contro il Torino.