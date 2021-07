Euro 2020, Belgio-Italia 1-2 all'intervallo: Barella e Insigne decisivi

Primi quarantacinque minuti di Belgio-Italia davvero intensi e pieni di emozioni, con gli azzurri che trovano il vantaggio nelle prime battute del match con Bonucci, ma il gol è annullato per fuorigioco. A metà del primo tempo decisivo Gigio Donnarumma con un intervento incredibile su un gran tiro di De Bruyne, poi l'Italia la sblocca con un bellissimo gol di Barella, bravissimo con la percussione in area. Nel finale di tempo trova il raddoppio insigne, con un grandissimo tiro a giro da fuori. Il Belgio però non molla, e nel recupero segna il gol dell'1-2 con Lukaku su un rigore molto generoso.