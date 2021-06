Euro 2020, ben 86 tifosi finlandesi sono risultati positivi al Covid al rientro dalla Russia

Il Coronavirus continua a spaventare le Nazionali partecipanti a Euro 2020. Infatti, come riportato da SportMediaset, ben 86 tifosi finlandesi sono risultati positivi dopo essere rientrati dalla Russia. Il primo ministro finlandese e l’autorità sanitaria che sorveglia l’epidemia nel Paese baltico hanno chiesto a tutti i tifosi tornati dalla Russia di effettuare un test. Sanna Marin, primo ministro del paese nordico, ha affermato: “È importante effettuare questi test in modo tale da identificare tutti in casi per non far diffondere l’infezione”.