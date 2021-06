Euro 2020, Inghilterra e Scozia contro il razzismo: "A Wembley ci inginocchieremo"

L'Inghilterra ha fatto sapere che per tutta la durata dell'Europeo, in occasione delle partite a Wembley, s'inginocchierà come segno nella lotta al razzismo, nonostante sia stata fischiata da alcuni tifosi recentemente. La Croazia oggi ha annunciato che non lo farà, mentre lo Scozia si schiera accanto alla nazionale dei Tre Leoni: "Continueremo a prendere posizione e - le parole del capitano Steve Clarke - nel match di Wembley ci inginocchieremo per lottare tutti uniti contro il razzismo".