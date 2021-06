Euro 2020, Portogallo-Germania: i tedeschi si impongono 2-4

Un match spettacolare, valido per la seconda giornata del gruppo F di Euro 2020, si è appena concluso, quello fra Portogallo e Germania. I tedeschi, dopo aver perso la prima partita contro la Francia, hanno battuto Cristiano Ronaldo e compagni per 2-4, rientrando in gioco per la qualificazione agli ottavi di finale. Le reti per il Portogallo sono state messe a segno da Ronaldo e Diogo Jota, mentre per la Germania sono andati in rete Kai Havertz e Robin Gosens, oltre alle 2 autoreti portoghesi di Ruben Dias e Raphael Guerreiro.