Euro 2024, la Danimarca ferma l'Inghilterra sull'1-1: altra panchina per Kjaer

vedi letture

Nella seconda gara in programma oggi agli Europei in Germania, la Danimarca ha fermato sull'1-1 l'Inghilterra nel remake di una delle semifinali della scorsa edizione. La nazionale dei Tre Leoni si era portata in vantaggio dopo circa 20 minuti grazie al primo gol nel torneo del bomber Harry Kane. I danesi non si sono abbattuti e hanno saputo ritrovare il pareggio con un gran gol dell'ex capitano del Lecce Hjulmand che ha battuto Pickford con una conclusione da fuori.

Nel secondo tempo la Danimarca è addirittura andata più vicina alla vittoria rispetto alla più quotata selezione inglese. La sfida si è conclusa però sull'1-1, il secondo consecutivo per i danesi che affronteranno la Serbia nell'ultima giornata. L'Inghilterra sale invece a 4 punti e sfiderà la Slovenia nel prossimo turno. Per il milanista Simon Kjaer ancora una panchina per 90 minuti dopo quella contro la Slovenia. Il capitano della Danimarca non è arrivato in perfette condizioni e si accontenta di un ruolo da leader nello spogliatoio.