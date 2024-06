Euro 2024, sette rossoneri su otto agli ottavi: torna a casa solo Jovic

Con oggi si conclude la fase a gironi di Euro 2024: verranno decise le sorti dei gruppi E ed F. Tra le squadre impegnate oggi solamente il Portogallo del rossonero Rafael Leao è certo della qualificazione, come primo, al prossimo turno. Tutte le altre possono giocarsi le proprie carte negli ultimi 90 minuti. In tutto questo si può sottolineare come degli otto milanisti impegnati nella competizione, sette sono acceduti agli ottavi di finale. Solamente uno è andato a casa, eliminato: Luka Jovic con la sua Serbia, unico rossonero però ad aver trovato il gol.

QUALIFICATI OTTAVI - EURO 2024

Noah Okafor (Svizzera)

Tijjani Reijnders (Olanda)

Mike Maignan (Francia)

Theo Hernandez (Francia)

Olivier Giroud (Francia)

Simon Kjaer (Danimarca)

Rafael Leao (Portogallo)

ELIMINATI - EURO 2024

Luka Jovic (Serbia)