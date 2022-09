Euro 2024, sorteggi qualificazioni: Italia testa di serie, Francia e Inghilterra in 2^ fascia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Al completamento dei gironi di UEFA Nations League è stata stilata la classifica che ha determinato le fasce per il sorteggio dei gironi per le qualificazioni a Euro 2024, che si terrà il 9 ottobre a Francoforte. 53 partecipanti, già qualificata la Germania organizzatrice del torneo e squalificata la Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina. Dieci gironi, di cui sette da cinque squadre e tre da sei. L'Italia, vincitrice del suo raggruppamento nella Lega A di Nations League, sarà automaticamente testa di serie e finirà in un girone da 6 in modo da poter disputare le final four. Queste le fasce:

TESTE DI SERIE

Urna Nations League, gruppi A-D

Olanda

Croazia

Spagna

Italia

Gruppi E-J

Danimarca

Portogallo

Belgio

Ungheria

Svizzera

Polonia

URNA 2

Francia

Austria

Repubblica Ceca

Inghilterra

Galles

Israele

Bosnia Erzegovina

Serbia

Scozia

Finlandia

URNA 3

Ucraina

Islanda

Norvegia

Slovenia

Irlanda

Albania

Montenegro

Romania

Svezia

Armenia

URNA 4

Georgia

Grecia

Turchia

Kazakistan

Lussemburgo

Azerbaigian

Kosovo

Bulgaria

Far Oer

Macedonia del Nord

URNA 5

Slovacchia

Irlanda del Nord

Cipro

Bielorussia

Lituania

Gibilterra

Estonia

Lettonia

Moldavia

Malta

URNA 6

Andorra

San Marino

Liechtenstein