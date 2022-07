Euro femminile, se le Azzurre passano il turno saranno quarti contro la Svezia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Manca solo una squadra per completare il quadro dei Quarti di Finale dell'Europeo femminile in svolgimento in Inghilterra. La Svezia infatti è in attesa di sapere chi fra Islanda, Italia e Belgio chiuderà al secondo posto nel Gruppo D e sarà la rivale nel turno a eliminazione diretta. Di grande fascino invece le sfide fra le padrone di casa dell'Inghilterra e la Spagna e quelle fra le campionesse in carica dell'Olanda e la Francia. Sulla carta invece turno agevole per la Germania che sfiderà le cugine dell'Austria. Questo il quadro completo in attesa di stasera: