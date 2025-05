Euro U17, l'Italia di Comotto oggi gioca l'ultima del girone: è già qualificata

L'Italia U17 sta giocando in Albania il campionato europeo di categoria e, tra i protagonisti, c'è anche un calciatore rossonero come Christian Comotto, talento milanista classe 2008. Gli Azzurrini, dopo le due prime partite del girone, si sono già qualificati al turno successivo: le vittorie contro Repubblica Ceca (2-1) e Inghilterra (4-2), hanno garantito un posto certo nelle semifinali della competizione. L'ultima gara del girone, valevole per il primo posto, si giocherà questa sera contro il Belgio alle ore 20.30.

Per Comotto titolarità e 68 minuti in campo nella prima partita contro i cechi, mentre contro gli inglesi è rimasto in panchina tutta la gara. Vedremo domani cosa deciderà il CT Massimiliano Favo. Questa la classifica con la differenza reti tra parentesi:

Italia 6 (+3)

Belgio 4 (+2)

Inghilterra 1 (-2)

Repubblica Ceca 0 (-3)