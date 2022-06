Euro under 19, 90 minuti per Nasti e Desplanches nella vittoria di ieri contro la Slovacchia

MilanNews.it

L'Italia under 19 ha vinto anche il suo secondo impegno nel girone eliminatorio degli europei di categoria in corso in Slovacchia. Gli Azzurrini hanno battuto i padroni di casa 0-1 e hanno staccato il pass per le semifinali, con una giornata d'anticipo. In campo per 90 minuti, come era successo contro la Romania, i rossoneri Marco Nasti e Sebastiano Desplanches. Nel prossimo impegno l'Italia sfiderà la Francia per la testa del girone, nella giornata di venerdì 24.