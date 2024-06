Euro2024, Bruno Petkovic: "L'Italia ha punti deboli, dobbiamo batterli"

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Contro la Spagna l'Italia ha mostrato alcuni punti deboli. Abbiamo esaminato gli elementi che ci possono tornare utili nel nostro gioco per rendere loro le cose difficili". Bruno Petkovic, attaccante della Croazia con un passato in diverse squadre del campionato italiano, è convinto che la nazionale a scacchi possa fare risultato lunedì contro gli azzurri di Spalletti. "Abbiamo ancora tempo per l'analisi, e io sono fiducioso che lo staff tecnico dedicherà molto più tempo a trovare i varchi per creare loro maggiori problemi. Dipende comunque da noi - ha aggiunto il giocatore - dobbiamo fare di più e meglio, lo dobbiamo ai nostri tifosi. Obiettivi? Per me non è una priorità essere decisivo io lunedì, mi interessa che la squadra vinca.

Giochiamo per la Croazia e sarei molto felice se Budimir segnasse due gol e vincessimo. L'unico obiettivo è che la squadra passi il turno. Mi aspetto che battiamo l'Italia e spero che ciò accada. Siamo consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto nelle prime due partite e dobbiamo rimediare. Lunedì dovremo essere concentrati esclusivamente sulla vittoria". (ANSA).