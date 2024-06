Euro2024: senza Mbappé la Francia non segna: solo 0-0 contro l'Olanda

Olandesi e Bleus si affrontano nella seconda giornata dopo aver battuto rispettivamente Polonia e Austria, ma il risultato, al termine comunque di una bella partita è di 0-0. Nel primo tempo sprazzi di Olanda, con il portiere rossonero Mike Maignan, uno dei migliori per la Francia, più volte decisivo con importanti interventi su Gakpo e Xavi Simons. I francesi senza la loro stella, Kylian Mbappé faticano in zona offensiva. Il più pericoloso è Antoine Griezmann, non all'altezza però in due clamorose palle gol a tu per tu con l'estremo difensore olandese.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, con l'Olanda che avrebbe trovato anche la rete del vantaggio, annullata a Xavi Simons dopo un fuorigioco di Dumfries. la Francia invece prova a cambiare tipo di partita inserendo Giroud per Thuram e provando ad alzare Theo, oggi scarico di "galoppate" Ma poco cambia: l'Olanda resiste, anche supportata da un ottimo Tijjani Reijnders. In ottica girone sia Francia sia Olanda restano a pari punti (4), Austria terza con 3 punti e ultima la Polonia (0).