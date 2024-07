Euro24, la TOP 11 dei difensori: Calafiori insieme a Carvajal

vedi letture

Dopo essere stato il miglior giocatore della finale di Champions League, sbloccando la partita contro il Borussia Dortmund, Dani Carvajal alza pure l'Europeo con la Spagna ed è il miglior giocatore per rendimento, secondo le medie voto di Tuttomercatoweb. L'esperto terzino destro la spunta sull'eterno Pepe e sul connazionale Cucurella, che si tingerà i capelli di rosso per onorare il fioretto fatto in caso di vittoria del torneo. Nota lieta italiana la presenza di Riccardo Calafiori, nonostante il flop degli azzurri al torneo. Questa la Top 20 dei difensori, che prende in considerazione solamente coloro andati a voto in almeno 3 occasioni:

6,90 CARVAJAL (Spagna)

6,63 PEPE (Portogallo)

6,58 CUCURELLA (Spagna)

6,50 CALAFIORI (Italia)

6,50 NACHO (Spagna)

6,40 AKANJI (Svizzera)

6,38 BIJOL (Slovenia)

6,33 JANZA (Slovenia)

6,30 DUMFRIES (Olanda)

6,30 SCHAR (Svizzera)

6,25 MITTELSTADT (Germania)

6,25 RUBEN DIAS (Portogallo)

6,25 MULDUR (Turchia)

6,20 KIMMICH (Germania)

6,20 RODRIGUEZ (Svizzera)

6,20 KADIOGLU (Turchia)

6,17 AJETI (Albania)

6,17 SALIBA (Francia)

6,17 RAUM (Germania)

6,17 GUEHI (Inghilterra)