Eurogol di Rebic in allenamento: corner calciato direttamente in porta, Tatarusanu sorpreso

Attraverso ai propri canali social, il Milan ha condiviso l'eurogol di Ante Rebic durante la partitella a Milanello: il croato si è appresta a battere un corner, calciato direttamente in porta e sorprendendo Tatarusanu sul proprio palo. Di seguito il video del super gol del numero 12 rossonero:

Never let your guard down when Ante is around #SempreMilan pic.twitter.com/rV4hP09r6B