Europa League: 1-0 all' Eintracht, Basilea ai quarti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Il Basilea si è qualificato per i quarti di finale dell'Europa League battendo per 1-0 l'Eintracht Francoforte nel match di ritorno degli ottavi. Rete di Frei al 43' st. Gli svizzeri si erano imposti anche all'andata, per 3-0, sul campo dei tedeschi. Nei quarti affronteranno lo Shakhtar Donetsk. (ANSA).