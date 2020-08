Europa League 20/21, sorteggiato il primo turno di qualificazione

Dopo il sorteggio di ieri, che ha decretato le otto gare del preliminare del 20 agosto, a Nyon è stato composto anche il corposo programma del primo turno di qualificazione, quello antecedente all'ingresso del Milan nella competizione. Questi i 47 match che porteranno altrettante squadre qualificate al secondo turno:

Maribor (SVN) vs Coleraine (NIR)/La Fiorita (SMR)

Riteriai (LTU) vs Derry City (IRL)

Zrinjski (BIH) vs Differdange (LUX)

Rosenborg (NOR) vs Breidablik (ISL)

Hammarby (SWE) vs Puskás Akadémia (HUN)

Ventspils (LVA) vs Dinamo-Auto Tiraspol (MDA)

AGF Aarhus (DEN) vs Honka Espoo (FIN)

The New Saints (WAL) vs Žilina (SVK)

Neftçi (AZE) vs Shkupi (MKD)

Nõmme Kalju (EST) vs Mura (SVN)

Apollon Limassol (CYP) vs Saburtalo (GEO)

Partizan (SRB) vs RFS (LVA)

FCSB (ROU) vs Shirak (ARM)

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Víkingur Reykjavík (ISL)

Žalgiris Vilnius (LTU) vs Paide Linnameeskond (EST)

Valletta (MLT) vs Bala Town (WAL)

Aberdeen (SCO) vs NSÍ Runavík (FRO)/Barry Town United (WAL)

Malmö (SWE) vs Cracovia Kraków (POL)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) vs Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA)

Shamrock Rovers (IRL) vs Ilves Tampere (FIN)

Vaduz (LIE) vs Hibernians (MLT)

Keşla (AZE) vs Laçi (ALB)

Bodø/Glimt (NOR) vs Kauno Žalgiris (LTU)

Maccabi Haifa (ISR) vs Željezničar (BIH)

Lech Poznań (POL) vs Valmiera (LVA)

Progrès Niederkorn (LUX) vs Engordany (AND)/Zeta (MNE)

St Joseph's (GIB)/B36 Tórshavn (FRO) vs Levadia Tallinn (EST)

Budapest Honvéd (HUN) vs Inter Turku (FIN)

Lincoln Red Imps (GIB)/Prishtina (KOS) vs Union Titus Petange (LUX)

Motherwell (SCO) vs Glentoran (NIR)/HB Tórshavn (FRO)

Kukës (ALB) vs Slavia Sofia (BUL)

Dinamo Minsk (BLR) vs Piast Gliwice (POL)

Hafnarfjördur (ISL) vs Dunajská Streda (SVK)

Servette (SUI)vs Ružomberok (SVK)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Dinamo Batumi (GEO)

Fehérvár (HUN) vs Bohemian (IRL)

Alashkert (ARM) vs Renova (MKD)

Ordabasy Shymkent (KAZ) vs Botoşani (ROU)

CSKA-Sofia (BUL) vs Sirens (MLT)

Petrocub-Hincesti (MDA) vs Bačka Topola (SRB)

Teuta (ALB) vs Beitar Jerusalem (ISR)

Sumgayit City (AZE) vs Shkëndija (MKD)

Borac Banja Luka (BIH) vs Sutjeska (MNE)

Kairat Almaty (KAZ) vs Noah (ARM)

Santa Coloma (AND)/Iskra Danilovgrad (MNE) vs Lokomotiv Plovdiv (BUL)

Lokomotive Tbilisi (GEO) vs Universitatea Craiova (ROU)

Tre Penne (SMR)/Gjilani (KOS) vs APOEL (CYP)

Particolare attenzione agli incontri dei quattro club con ranking superiore a quello del Milan, Partizan, Malmo, Steaua e APOEL. I serbi se la vedranno con i lettoni del RFS, gli svedesi con il Cracovia Kraków, mentre lo Steaua affronterà gli armeni dello Shirak. Ancora ignoto l'avversario dell'APOEL, che dovrà vedersela con la vincente fra Gjilani e Tre Penne.