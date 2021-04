Europa League, alla Roma serve l’impresa col Manchester United

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Tre anni dopo la semifinale di Champions, la Roma torna tra le migliori quattro d'Europa ma stavolta nell'altra competizione continentale, l'Europa League. I giallorossi in semifinale affronteranno il Manchester United di Cavani, Pogba e Rashford e sono chiamati a una vera e propria impresa per raggiungere la finale di Danzica, in programma il 26 maggio. I Red Devils, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, sono favoriti per la conquista del titolo. La formazione di Solskjaer, infatti, è data vincente a 2,00: per lo United sarebbe il secondo trionfo in quattro anni in Europa League. Alle spalle del Manchester si piazzano i connazionali dell'Arsenal, in quota a 4,00, il Villareal, che si gioca a 5,00, e infine la Roma, ultima a 6.00. Nel doppio confronto di semifinale, lo United vincitore si gioca a 1,45 mentre la quota è quasi raddoppiata, 2,75. Appare più equilibrata la sfida tra Arsenal e Villareal: i Gunners sono favoriti a 1,72 ma il "Sottomarino Giallo" non è lontanissimo visto che il suo passaggio del turno è dato a 2,10. (ANSA).