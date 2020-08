Europa League, definito il programma del primo turno di qualificazione

Si è definito il programma del primo turno di qualificazione di Europa League, antecedente all'ingresso del Milan nella competizione. I rossoneri potrebbero affrontare uno di questi club:

Maribor-Coleraine

Olimpija-Víkingur Reykjavík

B36 Tórshavn- FCI Levadia

Riteriai-Derry City

Žalgiris-Paide Linnameeskond

Honvéd-Inter Turku

Zrinjski Mostar-Differdange 03

Valletta-Bala Town

Rosenborg-Breiðablik

Aberdeen-NSÍ Runavík

Motherwell-Glentoran

Hammarby-Puskás Akadémia

Malmö FF-Cracovia

Kukësi-Slavia Sofia

Ventspils-Dinamo-Auto

Shakhtyor Soligorsk-Sfântul Gheorghe

Dinamo Minsk-Piast Gliwice

AGF-Honka

Shamrock Rovers-Ilves

FH-DAC Dunajská Streda

The New Saints-Žilina

Vaduz-Hibernians

Servette-Ružomberok

Neftçi-Shkupi

Keşla-Laçi

Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Batumi

Nõmme Kalju-Mura

Bodø/Glimt-Kauno Žalgiris

Fehérvár-Bohemians

Apollon Limassol-Saburtalo Tbilisi

Maccabi Haifa-Željezničar

Alashkert-Renova

Partizan-RFS

Lech Poznań-Valmiera

Ordabasy-Botoșani

FCSB-Shirak

Progrès Niederkorn-Zeta

CSKA Sofia-Sirens

Petrocub Hîncești-TSC Bačka Topola

Sumgayit-Shkëndija

Kairat-Noah

Locomotive Tbilisi-Universitatea Craiova

Teuta-Beitar Jerusalem

Borac Banja Luka-Sutjeska Nikšić

Iskra Danilovgrad-Lokomotiv Plovdiv

Gjilani-APOEL

* l'Union Titus Pétange non ha ancora ufficialmente un avversario, ma dopo la cancellazione della sfida tra Lincoln Red Imps e Prishtina, è probabile che il club di Gibilterra vinca a tavolino per via delle varie positività tra i kosovari.