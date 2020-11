Europa League: il Milan vola in Francia, è sfida al Lilla

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Milan, primo bivio europeo. Domani, sul terreno del Lille, i rossoneri si giocano un pezzo di cammino in Europa League. Partita difficile, considerato l'inizio di stagione dei francesi, secondi in Ligue 1 e primi nel girone europeo dopo il bruciante 0‐3 proprio a spese del Milan, tre settimane fa a San Siro. Il pronostico Snai privilegia il Lille, seppure con scarto non molto ampio: il segno «1» vale 2,35, il «2» si gioca a 3,00, con la «X» a 3,25. Una valutazione che non può non risentire dell'assenza di Ibrahimovic, vero faro rossonero in questo primo scorcio stagionale. Appare in discesa il cammino della Roma, che capeggia il girone con tre punti di vantaggio su Young Boys e Cluj. I giallorossi fanno visita proprio al Cluj, in un incontro che, malgrado l'assoluta emergenza in difesa, li vede largamente favoriti, a 1,80. Il successo dei romeni, che all'Olimpico hanno rimediato un sonoro 5‐0, vale 4 volte la posta. Fiducia ampia anche per il Napoli. I tre punti con il modesto Rijeka sono a 1,12. Più che improbabile il pareggio, a 9,00, impensabile un blitz dei croati, a 16. La situazione del girone è ancora molto aperta, con tre squadre a 6 punti, ma le quote SNAI vedono il Napoli in vantaggio per la caccia al primo posto, a 1,65. Discrete chance anche per la Real Sociedad, a 2,65, mentre non convincono gli olandesi dell'AZ Alkmaar, a 7,50, anche se hanno già dato un dispiacere a Gattuso vincendo al San Paolo al primo turno. Le tre italiane sono ben piazzate anche nella lista delle candidate al successo finale. Il Milan è sul podio delle favorite a 10, dopo le inglesi Tottenham (6,50) e Arsenal (7,50). Subito dopo vengono il Napoli, appaiato al Leicester a quota 12, e la Roma, data a 20 insieme a Real Sociedad, Bayer Leverkusen, Benfica e Villarreal. (ANSA).