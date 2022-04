Europa League, l'Atalanta saluta la competizione: passa il Lipsia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta saluta l'Europa League a causa di un 2-0 contro il Lipsia, con Nkunku che firma la doppietta tra primo e secondo tempo. Una partita che i nerazzurri hanno in mano nelle operazioni, ma senza particolari circostanze da gol. Tanto che alla fine il portiere avversario non fa parate salva risultato. Tutto però è sbilanciato da un fallo da rigore non concesso per un mani di Olmo su punizione di Malinovskyi, sull'1-0, quando tutto poteva essere diverso.