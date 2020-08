Europa League, Lincoln Red-Prishtina posticipata a sabato: altri club kosovari presteranno giocatori ai biancoblu

La gara di preliminare di Europa League tra Lincoln Red Imps e Prishtina, annullata per via di sviariate positività al Covid tra i kosovari, sarà posticipata a sabato 22. Il Prishtina dovrà trovare nuovi giocatori perché la sfida si possa giocare, tant'è che si parla di alcuni prestiti ai biancoblu da parte di altri club del Kosovo che non partecipano alle coppe europee.