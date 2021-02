Europa League: ottavi complicati per il Napoli, fiducia Milan

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il pareggio 2-2 dell'andata non era il risultato atteso ma il Milan resta nettamente avanti rispetto alla Stella Rossa nella corsa agli ottavi di Europa League in vista della gara di ritorno in programma domani a San Siro. Servirà una grande partita al Napoli per ribaltare il 2-0 subito all'andata contro il Granada, mentre per la Roma vittoriosa 2-0 a Braga una settimana fa, il passaggio del turno sembra solo una formalità. Gli analisti Snai danno il segno «1» dei rossoneri a 1,57, tutt'altra quota rispetto al «2» dei serbi, offerto a 7. Il passaggio del turno per il Milan è quindi assolutamente alla portata, a 1,13, mentre la squadra di Stankovic agli ottavi è data a 5. Gli azzurri sono favoriti per il successo al Maradona, ma non basterà una vittoria di misura. L'«1» partenopeo è a 1,60, il «2» spagnolo sale fino a 5,75, il pareggio è offerto a 3,85. Vittoria probabile, ma passaggio del turno complicato: il Napoli agli ottavi è quotato a 3,50, mentre il passaggio del Granada vale 1,25. Non hanno dubbi i trader di SNAI per quanto riguarda il secondo atto tra Roma e Sporting. All'Olimpico ci si aspetta un altro successo giallorosso, che viene dato a 1,55. Se la vittoria dei portoghesi appare difficile a 5,50, lo è ancora di più il passaggio agli ottavi degli ospiti proposto a 10. A 1,02, invece, la qualificazione della Roma. (ANSA).