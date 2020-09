Europa League: Pioli "Donnarumma? Maturo e disponibile"

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Ieri ho fatto i complimenti a Donnarumma per la sua presenza, la sua disponibilità, per come affronta ogni singolo momento a Milanello, con voglia e positività. Per me non è assolutamente una sorpresa. E' maturo, è pronto, la sua crescita è costante": il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers, si complimenta pubblicamente con il portiere rossonero che non sembra farsi distrarre dalla lunga trattativa per il suo rinnovo di contratto, ormai in scadenza. L'allenatore è soddisfatto anche dei rinforzi arrivati dal mercato. "Un aggettivo per Tonali? Maturo. Sia nel modo di giocare - spiega a Dazn - sia nel modo di porsi, è un ragazzo molto serio. Deve recuperare la condizione perchè ha avuto qualche problema nelle settimane prima di arrivare qua, ci vorrà un po' di tempo". "La società ha voluto dare continuità a quanto fatto l'anno scorso. Sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione. Speriamo di avere un avvio competitivo - continua Pioli - poi alla sosta di ottobre tireremo le somme anche sul mercato". Gli eventuali nuovi innesti dipenderanno anche dalla qualificazione ai gironi ma il Milan dovrà passare tre turni preliminari. Intanto però c'è già un reparto al completo. Pioli ha già in casa il vice-Ibra: Colombo. "In Italia siamo un po' strani - spiega - quando non diamo spazio ai giovani accusiamo le società, quando troviamo dei giovani promettenti si cercano degli altri vice. Credo di essere completo nelle posizioni davanti, domani avremo qualche problema in assenza di Rebic e Leao". (ANSA).