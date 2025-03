Europa League, Roma eliminata. Lazio avanti, Ajax fuori

Finisce il sogno europeo della Roma, continua quello della Lazio. La squadra di Ranieri paga carissimo l'errore di Hummels, che si fa espellere dopo pochi minuti a Bilbao e rende la serata infernale ai compagni. Scatenato Nico Williams, autore di una doppietta, l'Athletic vince nettamente e vola ai quarti.

Passano i "cugini" biancocelesti, seppur a fatica: all'Olimpico il Viktoria Plzen spaventa ma si arrende al terzo gol consecutivo di Romagnoli. Qualificazione facile per l'Eintracht, che travolge l'Ajax di Farioli per 4-1, e per il Bodo/Glimt, che ipoteca il passaggio del turno nel primo tempo e si può concedere anche il lusso di perdere ad Atene.

Europa League, il ritorno degli ottavi di finale

Eintracht Francoforte - Ajax 4-1: 7' Bahoya (E), 25' e 83' Gotze (E), 67' Ekitike (E), 78' Taylor (A)

Olympiacos - Bodo/Glimt 2-1: 36' Hogh (B), 53' e 65' Yaremchuk (O)

Lazio - Plzen 1-1: 52' Sulc (P), 77' Romagnoli (L)

Athletic Bilbao - Roma 3-1: 45'+3 e 82' N. Williams, 68' Berchiche, 93' rig. Paredes

Ore 21

Tottenham - AZ Alkmaar

Lione - FCSB

Rangers - Fenerbahce

Manchester United - Real Sociedad

L'andata degli ottavi di finale

AZ Alkmaar - Tottenham 1-0

FCSB - Lione 1-3

Fenerbahce - Rangers 1-3

Real Sociedad - Manchester United 1-1

Ajax - Eintracht Francoforte 1-2

Bodo/Glimt - Olympiacos 3-0

Plzen - Lazio 1-2

Roma - Athletic Bilbao 2-1