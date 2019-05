Europa, un posto in meno dopo la vittoria della Lazio. Ecco cosa cambia al Milan e alle altre

Una delle notizie legate alla vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, riguarda l'intera corsa europea in Serie A. Essendo di fatto fuori dalla corsa Champions League, i biancocelesti hanno conquistato, comunque vada il campionato, un posto ai gironi della prossima Europa League, annullando però, in questo momento, la valenza del settimo posto per l'eventuale qualificazione.

I biancocelesti attualmente sono ottavi a due punti dal Torino settimo e a -4 da Milan e Roma. I biancocelesti, dunque, per permettere eventualmente alla settima di entrare in Europa, dovrebbe concludere il campionato al quinto posto, recuperando nelle ultime due giornate, le tre squadre che la precedono. Una possibilità difficile ma non impossibile, che per la matematica lascia aperta anche questa porta.

Nel caso in cui la Lazio dovesse arrivare dal sesto posto in poi, il settimo posto non varebbe più per l'Europa, con la quinta classifica comunque qualificata ai gironi e la sesta ammessa al secondo turno dei preliminari. Ad oggi dunque, il Milan sarebbe qualificato direttamente insieme alla Lazio, la Roma andrebbe ai preliminari e il Torino resterebbe fuori dalle competizioni europee.