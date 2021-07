Europei 2028, l'Italia è intenzionata a candidarsi come paese ospitante

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Stampa, l’Italia si candiderà per ospitare gli Europei del 2028. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina è già al lavoro per presentare entro la primavera del prossimo anno, un dossier alla UEFA. Il primo passo per convincere il massimo organo calcistico europei ad assegnarci la competizione è rifare gli stadi, almeno alcuni. Sul tavolo ci sono già 600 milioni di euro per sette stadi: Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Verona, La Spezia ed Empoli. La concorrenza è rappresentata dall’Inghilterra, dalla Turchia e dalla triade Romania-Bulgaria-Grecia.