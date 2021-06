Europei, appello a tifosi inglesi: applausi ai giocatori inginocchiati

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Basta con i 'buu', i tifosi sostengano la nazionale inglese e applaudano i calciatori che si inginocchiano: a ridosso dell'inizio dell'Europeo, è l'appello lanciato da Kick It Out, l'organizzazione inglese per l'uguaglianza e l'inclusione nel calcio, e dalla Football Supporters' Association, che rappresenta i tifosi in Inghilterra e Galles. "Gareth Southgate e i suoi calciatori dell'Inghilterra hanno dichiarato che mettersi in ginocchio è un simbolo della battaglia che continua contro la diseguaglianza razziale. Urlare contro i giocatori significa urlare contro ciò che quel gesto rappresenta - si legge in un comunicato -. Non appena i calciatori stanno per mettersi in ginocchio, Kick It Out e la FSA chiedono ai tifosi di mostrare a loro e alla squadra che tutti li supportiamo". (ANSA).