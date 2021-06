Europei, Conte: "Italia candidata a arrivare fino in fondo"

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Il giudizio sull'Italia è sicuramente positivo, ha fatto vedere unità intenti e grande voglia, questo lascia ben sperare, mentre tra le altre squadre non vedo sorprese, anche la Germania la vedo favorita e può arrivare fino in fondo. Non ho visto grandissime sorprese". L'ex tecnico dell'Inter e ex Ct della Nazionale Antonio Conte fa i complimenti all'Italia di Mancini qualificata da prima del girone agli Europei. "L'Italia ha dimostrato continuità e grandi meriti nel voler fare e vincere la partita - aggiunge Conte - si pone come una delle candidate ad arrivare fino in fondo. La cosa che mi sta piacendo di più è che trasmette sicurezza, c'e' grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, questa è la cosa più importante quando si vuole ambire a risultati importanti. Eì importante che non prenda gol. Bisogna aspettare partite più impegnative, ma bisogna essere fiduciosi perchè questi risultati non possono essere un caso" (ANSA).