Europei Femminili Under 19, pareggio per 2-2 tra Italia e Francia

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Tutto rimandato. In un alternarsi di emozioni, l'Italia U.19 femminile pareggia 2-2 con la Francia e mantiene accesa la possibilità di accedere alla semifinale del campionato europeo in corso nella Repubblica Ceca. Domenica dovrà battere le padrone di casa e sperare che la Spagna sconfigga la Francia per entrare tra le prime quattro squadre del continente. Le Azzurrine dovranno anche ribaltare una differenza reti che in questo momento le vede a -2 mentre le transalpine sono a +3. A Ostrava, la prima rete della sfida l'ha segnata l'Italia, con Arcangeli nel recupero del primo tempo, ma la Francia ha rimontato nel giro di 4 minuti a metà ripresa con Coquet e Ribadeira, prima del rigore del pareggio siglato ancora da Arcangeli. (ANSA).