Europei, Gravina "Orgoglio Italia, è quella sognata da tifosi"

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Credo che questa nazionale rappresenti un regalo per l'Italia e per tutti gli italiani, soprattutto dopo mesi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti tutti insieme. È l'Italia che tutti i tifosi sognavano e volevano". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina alla chiusura della prima fase di Euro 2020 e di Casa Azzurri a Roma. "Il gioco e il collettivo in campo sono stati i protagonisti indiscussi finora - ha concluso Gravina - Stanno dimostrando in tutti i modi possibili la gioia di stare insieme e l'orgoglio di rappresentare l'intero Paese". (ANSA).