Europei U19 al via: ecco quando giocherà l'Italia di Bartesaghi, Magni, Sia e Camarda

vedi letture

È un’Italia impaziente di cominciare quella che a Belfast ha affrontato questa mattina la sua ultima seduta di allenamento prima dell’esordio. La Nazionale Under 19, campione in carica è sempre più vicina dall’esordio all’Europeo con la Norvegia, prima avversaria in un girone che la opporrà anche ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord e all’Ucraina. In mattinata, gli Azzurrini sono scesi in campo a Paisley Park per poi svolgere un ‘walk-around’ al Seaview Stadium, che domani ospiterà la partita inaugurale dell’intera competizione.

CORRADI. “Siamo pronti per giocarci le nostre carte in un girone tutt’altro che banale - le parole di Corradi a Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC disponibile su App Store, Google Play e al sito http://www.vivoazzurrotv.it -, ma sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per accedere alla semifinale e poi andare in finale. Ciò che mi fa stare sereno è aver visto i ragazzi concentrati e attenti. Quando si giocano questi tornei è riduttivo parlare dell’undici iniziale: i cinque cambi possono cambiare la partita, tenendo alta la prestazione della squadra. Tutti saranno importanti”. L'anno scorso (al 6° tentativo assoluto) la Norvegia ha superato per la prima volta la fase a gironi, spingendosi fino alla semifinale, miglior risultato della sua storia (ko 5-0 con il Portogallo). Nella fase di qualificazione di questa edizione è stata l'unica squadra a vincere tutte e sei le partite (10-0 a Gibilterra il risultato più largo nel preliminare), trascinata dai 7 gol di Sindre Walle Egeli, talento del Nordsjaelland. “Nella nostra testa ci siamo fissati un obiettivo alla volta. Pensiamo prima ai norvegesi e poi al resto. Fino al primo calcio d’inizio la Coppa sarà ancora nostra, poi la rimetteremo in gioco, ma faremo di tutto per cercare di tornarne in possesso”.

PROGRAMMA E TV. Gli Azzurrini esordiranno lunedì 15 luglio alle 16.30 contro la Norvegia (Seaview Stadium, Belfast), mentre giovedì 18 ci sarà la sfida all’Irlanda del Nord (ore 20, all’Inver Park di Larne) per chiudere il girone con l’Ucraina domenica 21 (sempre alle 20 a Larne). Le prime due del girone passano il turno, qualificandosi sia alle semifinali (previste giovedì 25 luglio), sia al Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025, mentre le terze saranno attese da uno spareggio per determinare la quinta squadra europea qualificata alla prossima rassegna iridata. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse dalla RaiPlay.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Camarda (Milan), Tommaso Ebone (Bologna), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).

Staff – Allenatore: Bernardo Corradi; Capo delegazione; Gianfranco Serioli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Segretario: Aldo Blessich; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Marco Montini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Paolo Manetti e Cristiano Benelli; Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Andrea Cantera; Ufficio stampa: Matteo Santi; Ufficio amministrativo: Marinella Diaco; Servizi Generali: Carlo Fanano.

UEFA EURO UNDER-19

Gruppo A: Irlanda del Nord (ospitante), Norvegia, Italia (detentrice), Ucraina

Gruppo B: Danimarca, Turchia, Francia, Spagna

1ª GIORNATA

Gruppo A, lunedì 15 luglio

Italia-Norvegia, ore 16.30 | Seaview Stadium, Belfast

Irlanda del Nord-Ucraina, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, martedì 16 luglio

Danimarca-Spagna, ore 16.30 | Inver Park, Larne

Francia-Turchia, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

2ª GIORNATA

Gruppo A, giovedì 18 luglio

Norvegia-Ucraina, ore 16.30 | Seaview Stadium, Belfast

Irlanda del Nord-Italia, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, venerdì 19 luglio

Danimarca-Francia, ore 16.30 | Inver Park, Larne

Turchia-Spagna, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

3ª GIORNATA

Gruppo A, domenica 21 luglio

Norvegia-Irlanda del Nord, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

Ucraina-Italia, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, lunedì 22 luglio

Turchia-Danimarca, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

Spagna-Francia, ore 20 | Inver Park, Larne

PLAY OFF MONDIALE UNDER-20

Giovedì 25 luglio

3ª Gruppo A-3ª Gruppo B, ore 17.30 | Seaview Stadium, Belfast

SEMIFINALI*

Giovedì 25 luglio

S1: Vincente Gruppo A-2a Gruppo B

S2: Vincente Gruppo A-2a Gruppo A

*Le partite si giocheranno al National Football Stadium a Windsor Park di Belfast alle 15 e alle 20. L’ordine delle semifinali sarà deciso dopo la fase a gironi.

FINALE

Domenica 28 luglio

Vincente S1-Vincente S2, ore 20 | National Football Stadium a Windsor Park, Belfast