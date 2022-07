Europei U19 Femminili, domani la gara-chiave contro la Repubblica Ceca

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - La Nazionale femminile Under 19 saprà domani se il suo cammino agli Europei in Repubblica Ceca potrà proseguire. Allo 'Stovky Stadium' di Frydek Mistek le Azzurrine dovranno affrontare la squadra di casa nel loro ultimo impegno del girone. Sarà fondamentale vincere per sperare del passaggio del turno, ma potrebbe non bastare: per arrivare in semifinale servirà la contemporanea sconfitta della Francia con la Spagna e ribaltare una differenza reti ora vede le azzurre a -2, contro il +3 delle transalpine. Il gioco della U.19 trova il suo sbocco Nicole Arcangeli, che in questa stagione ha totalizzato 13 reti in 12 partite. "Se sono riuscita a fare così tanti gol - ha commentato l'attaccante - è anche grazie al sistema di gioco, in cui siamo noi a dover avere il possesso della palla e a fare la partita. Siamo molto convinte di quello che potremo fare domani e il nostro obiettivo è di vincere con un ampio margine per passare il turno. Dobbiamo sì sperare nella vittoria della Spagna nell'altra partita, ma per prima cosa dovremo essere concentrate sulla nostra gara". (ANSA).