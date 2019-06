Europei U21, Italia eliminata: fatale il 'biscotto' tra Francia e Romania

L'Italia Under 21 esce ai gironi nell'edizione degli Europei giocati in casa. Il pareggio a reti bianche tra Francia e Romania (qualificate entrambe) è, infatti, fatale agli azzurrini allenati da Di Biagio che, per avere possibilità di accedere al turno successivo tra le migliori seconde, avrebbero dovuto sperare in una vittoria dei transalpini con almeno 3 gol di scarto o in una vittoria dei rumeni. 'Biscotto' annunciato alla vigilia e 'biscotto', puntualmente, verificatosi.