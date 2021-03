Europei U21, per l'Italia con la Slovenia servono solo i 3 punti

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - L'Under 21 di Nicolato, dopo i due pareggi con Repubblica Ceca e Spagna nel girone dell'Europeo di categoria, ha bisogno dei tre punti contro la Slovenia per arrivare ai quarti di fine maggio. Gli Azzurrini, nonostante le assenze pesanti di Tonali, Scamamacca e Rovella, partono con i favori del pronostico secondo gli esperti di Sisal Matchpoint che vedono un successo italiano a 1,52, con il pareggio a 3,80 e il successo sloveno a 6,00. Gabbia e compagni si affidano alla tradizione che li vuole imbattuti contro gli sloveni: 8 vittorie, consecutive, e un pareggio, nel primo incrocio vecchio di 26 anni. Le due nazionali si sono sfidate 6 volte agli Europei U.21 e in tre occasioni è finita 1-0 per l'Italia: un altro successo con il minimo scarto, domani, si gioca a 6,00. Senza Scamacca, squalificato, il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Patrick Cutrone. La punta del Valencia, 8 reti con l'Under, ha già segnato alla Slovenia e punta a ripetersi: un suo gol a sbloccare la gara, come quattro anni fa, è dato a 6,00. (ANSA).