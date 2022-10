Fonte: tuttomercatoweb.com

Saranno Norvegia, Svizzera e Francia le avversarie dell'Italia Under 21 all'Europeo che si svolgerà in Romania e Georgia dal 9 giugno 2023 al 2 luglio 2023. Questo l'esito del sorteggio che si è svolto poco fa al ‘The Romanian Atheneum’ di Bucarest, con gli azzurrini di Nicolato che erano inseriti in seconda fascia.