Europei, Xhaka: "Abbiamo scritto la storia della Svizzera"

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Abbiamo scritto la storia di questa nazionale. Tutti gli svizzeri di tutto il mondo possono essere orgogliosi. Abbiamo realizzato qualcosa di incredibile, difficile da descrivere a parole". Così Granit Xhaka, capitano della Svizzera, parla della vittoria sulla Francia che porta gli elvetici ai quarti di finale degli Europei. Quarti di finale che Xhaka dovrà però saltare per squalifica. "Abbiamo avuto un primo tempo quasi perfetto - ha raccontato ai media svizzeri -, poi c'è stato questo rigore sbagliato e i gol subiti. Ma siamo tornati in modo incredibile nella partita, recuperando dal 3-1. Tutto questo contro la Francia, che ha i migliori giocatori al mondo. È difficile trovare le parole". "Penso che sia successo qualcosa intorno al 65' di gioco - prosegue - prima del gol di Pogba. Ho incrociato lo sguardo di Yann Sommer e ci siamo detti che dovevamo svegliarci. Gli ho detto che doveva spingere avanti i difensori. Io, e non è arroganza, sapevo che se avessimo segnato il 2-3 avremmo potuto farcela. Siamo stati la squadra migliore in campo e per fortuna le cose sono andate bene ai rigori". (ANSA).