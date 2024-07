Europeo U19, oggi Italia-Norvegia. Sia e Camarda partono dalla panchina, tre rossoneri titolari

vedi letture

Esordio nell'Europeo U19 per l'Italia, che gioca la prima partita del suo raggruppamento (in cui le due qualificate accederanno direttamente ai Mondiali) contro i pari età della Norvegia. Negli undici iniziali scelti dal ct azzurro Bernardo Corradi non figurano né Camarda e né Sia, ma sono tre i rossoneri a partire dall'inizio: Magni, Bartesaghi e Zeroli.

Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-1-2): Marin; Magni, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Ebone.

A disposizione: Magro, Anghele, Camarda, Corradi, Harder, Mannini, Pagnucco, Romano, Sia.

NORVEGIA (4-1-4-1): Borsheim; Rosten, Haram, Holten, Andresen; Fauske Helland; Pedersen, Granaas, Hernes, Bang-Kittilsen; Braut.

A disposizione: Ostraat, Auklend, Austbo, Faraas, Gonstad, Kjelsen, Loftesnes-Bjune, Steinset.