Eurorivali, il Liverpool vince 1-0 contro il Wolverhampton

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il Chelsea perde 3-2 in casa del West Ham e abbandona momentaneamente la leadership della Premier League, superato dal Liverpool che batte in trasferta 1-0 il Wolverhampton e si porta avanti, con un punto di vantaggio sui Bleus, ma anche il Manchester City in campo tra poco ha l'occasione del sorpasso. Il derby di Londra non ha portato bene ai Blues, protagonisti di una partita piena di errori che alla fine hanno pagato a caro prezzo, con la prima sconfitta nelle ultime tredici partite (in ogni competizione) e la seconda in campionato. Andati in vantaggio con Thiago Silva, gli uomini di Tuchel sono stati subito raggiunti da un rigore di Manuel Lanzini, scena che si è ripetuta a cavallo dell'intervallo con Mount cui ha risposto Bowen. Il dominio degli ospiti non ha portati frutti e nel finale un cross sbilenco di Masuaku ha in qualche modo superato il portiere Mendy, regalando la vittoria agli Hammers, che sono quarti in classifica con un buon vantaggio sull'Arsenal. Il Liverpool sembrava destinato a tornare a casa con uno 0-0 e un'occasione mancata ma al 4' di recupero, Origi, da poco entrato, ha siglato la rete della vittoria al termine di un match complicato e in cui la via delle rate, così facile da trovare di solito per i Reds, sembrava smarrita. Con quattro successi di fila, la squadra di Klopp è riuscita a completare la rincorsa sui rivali. (ANSA).