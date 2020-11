Eurorivali - Il weekend delle avversarie del Milan: Lille straripante, Laxalt salva il Celtic

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e il ritorno dei campionati, ripartono anche le Coppe Europee, giunte al quarto turno della fase a gironi. Lazio, Juventus, Inter e Atalanta cercano di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, mentre Milan, Roma e Napoli proveranno a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Vediamo i risultati delle avversarie nei rispettivi raggruppamenti.

Il Milan batte il Napoli e resta in vetta alla classifica della Serie A e si prepara per affrontare al meglio l'ostico Lille, che dominò a San Siro lo scorso 5 novembre. La squadra francese travolge il Lorient per 4-0 e si porta in seconda posizione in Ligue 1, alle spalle del Paris Saint-Germain. Crollo inaspettato dello Sparta Praga, sconfitto per 4-2 dal Ceske Budejovice, mentre Diego Laxalt salva il Celtic sul campo dell'Hibernian: il distacco dai Rangers sale a 11 lunghezze, ma ci sono 2 partite da recuperare.