Evani promuove Pioli: "E' riuscito a mantenere un atteggiamento positivo: lo ha trasferito alla squadra"

vedi letture

Momento positivo per il Milan che arriva da una striscia positiva di sei vittorie consecutive, tra campionato ed Europa League. Ora i rossoneri devono mantenere il secondo posto e cercare di andare il più avanti possibile in Europa. A parlare del periodo che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli ci ha pensato anche un grande ex rossonero come Alberico "Chicco" Evani che è intervenuto come ospite sulle frequenze di Radio Sportiva nel pomeriggio di mercoledì.

Le parole di Chicco Evani su Pioli: "Pioli è stato un ottimo giocatore. Ha dei buoni principi tattici, esperienza: è un allenatore che non è mai sopra le righe, molto tranquillo. Questa tranquillità la trasferisce anche alla squadra anche nei momenti in cui la squadra non faceva risultati, lui era in bilico ed era criticato ovunque, è riuscito sempre a mantenere un comportamento e atteggiamento positivo. Ha dato aiuto alla squadra che lo ha ripagato perché ora sta facendo molto bene”