Evans (Reuters): "Investcorp ha uffici anche a Londra e New York"

"Investcorp, in trattativa per l'acquisizione del Milan, ha la propria base in Bahrain ma ha sedi a New York, Londra, Riyadh, Abu Dhabi, Doha, Mumbai, Pechino, Singapore ed in Svizzera". Queste le parole di Simon Evans, corrispondente di Reuters, che ha marcato come il colosso bahreinita abbia filiali anche nelle sedi finanziarie del fondo statunitense ossia nella Grande Mela e nella capitale britannica.