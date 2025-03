Ex arbitro Pieri: "Rigore Atletico? Il VAR doveva mostrare le immagini"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Le polemiche stanno a zero perché il regolamento è chiaro" ma piuttosto "c'è stato un errore di comunicazione: se la Var room avesse inviato le immagini alle tv e all'interno dello stadio si sarebbero evitare tutte le polemiche". L'ex arbitro Tiziano Pieri, al telefon con l'ANSA, interviene sul penalty annullato al Var al giocatore dell'Atletico Madrid, Julian Alvarez, durante i rigori decisivi nel ritorno degli ottavi di Champions con il Real. "Non è una novità. E' già successo anche se questo sicuramente appare clamoroso perché sembra che il pallone non abbia cambiato direzione - spiega Pieri - Ma si potevano evitare tutte queste polemiche con una comunicazione migliore. Nella Var room ci sono diverse angolazioni ma non le fanno vedere. E' questo l'errore: se ci sono immagini utili, vanno fatte vedere.

La comunicazione non è stata chiara. L'arbitro avrebbe dovuto fermarsi e far capire cosa era successo". "Non è arrivata una immagina dalla Var room che poteva far capire a tutti che c'era stato il doppio tocco - prosegue l'ex fischietto -Avrebbero potuto gestirla meglio". "La sostanza è giusta ma la forma andrebbe migliorata. Se fosse un designatore andrei a sollecitare una comunicazione migliore sia interna allo stadio che in tv", conclude Pieri. (ANSA).