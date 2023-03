Ex CDA Juve: "Agnelli ci disse che se non avessimo approvato il bilancio entro una certa data non ci saremmo potuti iscrivere al campionato"

MilanNews.it

Daniela Marilungo, ex consigliera indipendente del CdA della Juve e componente del Comitato controllo e rischi, come riporta La Stampa e come riportato da Calcio & Finanza, nelle 8 ore di colloquio racconta ai inquirenti dell’inchiesta “Prisma”: "A più riprese abbiamo (insieme ad altri consiglieri del CdA, ndr) chiesto che la documentazione integrale della procura ci venisse data e a più riprese ci sono state date rassicurazioni che nessuna delle carte del procedimento erano rilevanti ai fini delle decisioni in materia di bilanci. Nel corso del CdA del 24 novembre tutti noi indipendenti avevamo chiesto che fossero messi a disposizione gli atti integrali del procedimento penale e in particolare gli atti che sono risultati essere fuori dalla sede sociale per consentirci di agire informati. Non ho mai avuto quei documenti, e questo è uno dei motivi per cui ho deciso di dimettermi. Anche perché i professionisti di fiducia della Juve “dicevano A” e Deloitte “diceva Z”".