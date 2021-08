Ex Milan, Andriy Shevchenko non è più il CT dell'Ucraina

Andriy Shevchenko non è più il CT dell'Ucraina. L'annuncio è arrivato proprio attraverso il profilo Twitter dell'ex attaccante rossonero, soddisfatto per il lavoro svolto alla guida della sua nazionale in questi ultimi cinque anni. Sheva da commissario tecnico ha raccolto 56 presenze, conquistando anche una promozione in Lega A in Nations League e la qualificazione ad Euro 2020 dove è stato fermato soltanto ai quarti dall'Inghilterra.

Today, my contract with the Ukrainian Football Association came to the end. I spent five years with the National team. It was hard work that proved that we are capable of playing modern football. I am grateful… https://t.co/sEOi4Yfskp 🇺🇦 pic.twitter.com/eq6NhU5wfZ