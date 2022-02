Ex Milan, Carolina Morace parteciperà alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile e della Lazio Femminile, come riportato da tvblog.it, parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, programma che andrà in onda su Canale 5 e che sarà condotto da Ilary Blasi con Alvin nelle vesti di inviato. Per l'allenatrice, che ha da poco compiuto 58 anni, si aprono dunque le strade della tv.