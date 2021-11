Ex Milan, Diogo Dalot verso la Roma: si tratta con lo United

"La Roma accelera per Dalot: prestito con riscatto dallo United" scrive il Corriere dello Sport. Diogo Dalot, terzino portoghese classe '99 ex Milan ora al Manchester United, potrebbe tornare in Italia. La Roma ci sta facendo più di un pensierino. In estate Solskjaer ha chiesto ai suoi di trattenerlo. Ora le cose sono cambiate. Dalot ha giocato solo 83 minuti in Premier League, senza mai partire titolare, e dunque vuole andar via per giocare con maggiore continuità. E la Roma può offrirgli più spazio. I giallorossi pensano a una proposta da 1,5 milioni di euro di prestito e riscatto obbligatorio a 15 milioni vincolato a un certo numero di presenze. Si tratta.